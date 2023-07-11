Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Cuti ke Jepang, Sekjen PDIP: Bisa Serap Kemajuan Transportasi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:51 WIB
Gibran Cuti ke Jepang, Sekjen PDIP: Bisa Serap Kemajuan Transportasi
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengapresiasi cuti yang dilakukan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka untuk berpergian ke Jepang. Hasto menilai Gibran dapat menyerap berbagai kemajuan teknologi transportasi disana.

Hal tersebut disampaikan Hasto kepada awak media usai pelantikan pengurus Taruna Merah Putih di Kantor DPP PDIP, Menteng Jakarta Pusat pada Selasa (11/7/2023).

"Bagus, kami juga melihat mas Gibran kan cutinya ke Jepang. Saya yakin mas Gibran akan melihat bagaimana sistem transportasi publik di Jepang kemajuan teknologi di Jepang tetapi masih mengakar kuat kepada kultur bangsa," ujar Hasto Kristiyanto.

Ia melihat dengan cutinya putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut ke Jepang itu maka nantinya dapat menyerap berbagai kemajuan-kemajuan dan melihat kultur Jepang yang kuat.

"Beda kalau cutinya ke Perancis kesannya kan liburan. Kalau ke Jepang kan kesannya bekerja. Kalau Perancis kesannya hiburan dan belanja," kata Hasto.

Hasto mengungkapkan, berbagai nama timses Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo termasuk salah satunya anak muda seperti sosok Gibran Rakabuming Raka.

Halaman:
1 2
      
