Dapet Gerobak Gratis, Pedagang Makanan: Partai Perindo Maju Terus

JAKARTA - Partiyem (50) yang keseharian berjualan makanan khas Palembang yaitu pempek menerima gerobak gratis dari Partai Perindo. Ia mengaku senang setelah berjualan selama 30 tahun, akhirnya bisa mendapatkan gerobak tambahan yang baru.

"Alhamdulilah senang dapat bantuan gerobak, mudah-mudahan Partai Perindo jaya terus, maju terus," ucap Partiyem di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Dirinya mengatakan, sehari-hari hanya berjualan di depan halaman rumahnya yang terletak di Jl. Pademangan VIII, Pademangan, Jakarta Utara. Partiyem pun tak henti-hentinya mengucapkan terimakasih atas pemberian gerebok ini.

"Saya sih dagang cuma depan rumah mas, paling (penjualan) dapet sedikit . Terimakasih buat Partai Perindo dengan bantuin ini," katanya.

Ia menceritakan, sejak ditinggal sang suami meninggal dunia, dirinya terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Adanya gerobak bari ini, ia berharap bisa menambah perekonomian keluarganya.

"Suami sudah meninggal lama mas, udah 22 tahun, anak saya 3, yang dua kembar," katanya.

Selain Partiyem (50), terdapat tiga pedagang lain yang hari ini mendapatkan gerobak gratis. Diantaranya Widyastuti (43) Pedagang Nasi Rames, Iwan Hermawan (41) pedagang jajanan es dan Fitri Astutik (33) pedagang nasi uduk.