Biasa Berjualan Dengan Meja, Pedagang Nasi Uduk Senang Dapat Gerobak Gratis dari Partai Perindo

JAKARTA - Pedagang Nasi Uduk Fitri Astutik (43) akhirnya bisa mendapatkan Gerobak baru secara gratis dari Partai Perindo. Ia mengaku senang, karena selama ini hanya berjualan beralaskan meja.

Fitri mengatakan setiap harinya berjualan di halaman depan rumah dia di Jalan Ancol Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dia pun tak lupa mengucapkan terimakasih atas bantuan gerobak dari Partai Perindo.

"Seneng bangat alhamdulilah, tadinya ga punya gerobak jadi punya gerobak, soalnya selama ini jualan pakai meja aja digelar gitu aja," ucap Fitri di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Bahkan, dia berencana akan berjualan nasi uduk keliling, karena gerobak yang diberikan juga dilengkapi dengan roda. Hal itu ia lakukan untuk menambah perekonomian keluarganya.

"Alhamdulilah nanti kalau itu bisa pindah-pindah jualannya. Misalnya disini sepi, di depan rumah sepi bisa keliling siapa tau lumayan," katanya.

