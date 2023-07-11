Advertisement
NASIONAL

Survei LSI: Erick Thohir Teratas Jadi Cawapres Pilihan, Ridwan Kamil Kedua

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:16 WIB
Survei LSI: Erick Thohir Teratas Jadi Cawapres Pilihan, Ridwan Kamil Kedua
A
A
A

JAKARTA - Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menempati posisi teratas sebagai calon wakil presiden (cawapres) pilihan masyarakat. Posisi Erick, bahkan mengungguli kandidat kuat Ridwan Kamil.

Hal tersebut diungkapkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) melalui survei terbarunya. Survei ini digelar selama periode 1-8 juli 2023 menggunakan sistem telpon acak dengan 1.242 responden proporsional dari berbagai etnis, pendidikan, gender hingga pilihan partai.

"Juli ini, Erick Thohir nomor satu dengan 14,3 persen mengungguli (Gubernur Jawa Barat) Ridwan Kamil yang 13,5. Ini untuk pertama kalinya, cawapres pilihan masyarakat, untuk 24 nama semi terbuka,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan.

Djayadi menambahkan, Erick bertengger di posisi atas dengan mengalahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil hingga Ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Untuk simulasi 12 nama, Erick Thohir juga menduduki posisi pertama, 18,5 persen, diikuti Ridwan Kamil 16,6 persen, Sandiaga Uno, AHY, dan seterusnya. Yenny Wahid masih cukup jauh, termasuk juga nama baru Nazarudin Umar,” tegasnya.

Tak hanya itu, nama Erick Thohir iuga masih meduduki posisi pertama sebagai cawapres dalam simulasi 7 nama. Ketua Umum PSSI itu, mendapatkan perolehan sebesar 21,2 persen unggul jauh dari nama-nama cawapres lainya.

