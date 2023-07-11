Podcast Aksi Nyata: Anak Muda Jangan Golput!

JAKARTA - Politisi Muda sekaligus Praktisi Hukum Timur Malaka Kiemas berpesan kepada generasi milenial dan Z untuk tidak menjadi golongan putih (golput) dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Apalagi dalam beberapa pemilu terakhir golput tergolong tinggi.

"Harapannya anak muda harus mengisi semua, jangan golput, penting. Beberapa tahun lalu golput kan tinggi," kata Timur dalam Podcast Aksi Nyata yang disiarkan pada kanal YouTube Partai Perindo, Selasa (11/7/2023).

Timur sekali lagi menegaskan bahwa golput ialah pendapat yang salah. Pasalnya setiap suara dari masyarakat dipandang sama.

"Satu tukang becak, sama satu tukang Jokowi Presiden itu sama haknya, gunakan hak kalian itu karena itu UU, kalau kita ga ngasih hak bagaimana berpatisipasi dengan politik, cuman 5 tahun sekali dan 5 menit kok," tuturnya.

Sementara, bagi politisi-politisi untuk tidak melakukan politik uang selama pesta demokrasi atau Pemilu 2024. Politisi, kata dia, hanya perlu menunjukan kerja nyatanya ke masyarakat agar bisa menjadi pilihan rakyat.

"Politik uang itu harus kita hindari, itu gak mendidik, kita 5 tahun cuman 200 ribu 5 tahun kedepan jadi apa? Kan hanya hari itu doang dikasihnya ,kita sampai lima tahun sengsara lagi," tegasnya.

(Khafid Mardiyansyah)