TGB : Politik Bukan Berada di Menara Gading, Kader Perindo Harus Turun ke Masyarakat

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi saat memberikan pengarahan dalam rakor Perindo Sumsel, Selasa (11/7/2023). (MPI). (Ist)

JAKARTA - Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi meminta para kader partai untuk aktif turun ke masyarakat. Ia mengungkapkan hal itu saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan, Selasa (11/7/2023).

"Politik bukan berada di menara gading. Kader-kader Perindo harus turun ke masyarakat, " katanya.

Doktor Ahli Tafsir Alquran ini menjelaskan, masyarakat akan senang jika ada politikus yang menyentuh hatinya. Memberikan ide dan gagasan membangun bangsa.

"Terlalu berharga umur kita kalau berperindo hanya iseng-iseng. Harus ada keyakinan berperindo akan membawa kebaikan dan manfaat," tuturnya.

Dalam konsolidasi yang juga dihadiri calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo seluruh Sumatera Selatan ini, TGB meminta para kader memiliki optimisme dan keyakinan. Tidak mungkin mengajak orang yakin dengan Perindo ketika kader sendiri ragu.

"Sulit meyakinkan orang kalau Anda sendiri tidak yakin dengan partai ini, " ucapnya.

Politikus yang diajukan Partai Perindo sebagai Bacawapres mendampingi Ganjar Pranowo ini melanjutkan, para kader harus paham dengan segala program yang dilakukan partai. Hal ini yang kemudian diyakini untuk disampaikan ke masyarakat.

"Kiprah dari Partai Perindo selama delapan tahun apa saja. Sampaikan itu. Partai ini peduli UMKM, ikut membangun ekonomi," ucapnya.