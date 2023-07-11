Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Timur Malaka Kiemas Sebut Generasi Muda Layak Masuk Parlemen: Pemikirannya Berlian

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:27 WIB
Timur Malaka Kiemas Sebut Generasi Muda Layak Masuk Parlemen: Pemikirannya Berlian
JAKARTA - Politisi Muda sekaligus Praktisi Hukum Timur Malaka Kiemas menyebut bahwa generasi milenial atau generasi Z sudah layak untuk berkecimpung dalam dunia politik bahkan masuk ke dalam parlemen. Hal itu lantaran pemikiran kaum muda dianggap mumpuni.

"Dia (kaum muda) punya pemikiran yang otodidak dan kalau kita arahkan itu akan lebih bagus. Karena mereka berlian pemikiran anak-anak muda, kita yang tua-tua juga harus tahu diri. Parlemennya jangan dia-dia terus. Kita pingin adanya pembaharuan," kata Timur Malaka Kiemas dalam Podcast Aksi Nyata yang disiarkan Partai Perindo, Selasa (11/7/2023).

Timur juga menyinggung bahwa anak-anak muda tidak boleh takut untuk terjun ke dalam politik lantaran telah membentuk stereotip buruk di tengah masyarakat. Justru, tegas Timur, berubahnya stereotip itu bisa datang dari anak-anak muda.

"Saya ingat waktu presiden Erdogan waktu menang kata-katanya sangat bagus jika kita anak muda atau rakyat yang tidak masuk ke dunia politik takutnya politik itu diisi orang jahat, jadi orang baik itu harus ikut ke dunia politik. Jadi yang generasi muda masih bagus, baik ayo terjun ke politik untuk ikut berpatisipasi," ungkapnya.

Ia pun meyakinkan bahwa kehadiran generasi muda yang peka politik akan membawa perubahan bagi negara Indonesia. Kekuatan pemikiran anak muda dan orang tua bisa dikombinasikan.

"Harus optimis, karena mindset kita positif lah, 2024 ini adalah generasi baru dan menyelesaikan generasi yang sudah, jadi serba baru semua. Maksudnya kita yang muda-muda mengisi, jadi kita kombinasikan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
