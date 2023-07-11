Berkat Partai Perindo Pedagang Ini Bisa Kembali Berjualan Setelah Gerobaknya Rusak

JAKARTA - Iwan Hermawan (41) sempat kehilangan mata pencaharian setelah gerobak jualannya rusak. Akan tetapi, hari ini dia mendapatkan gerobak gratis dari Partai Perindo dan bisa kembali berjualan di depan SDN 04 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Iya (gerobak) rusak kurang lebih 2 bulanan udah ga dipakai. Hari ini seneng bangat, dikasih gerobak dari Partai Perindo," ucap Iwan, di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Ia mengaku pemberian gerobak ini cukup membantu ekonomi keluarganya, apalagi saat ini dia telah dikaruniai satu orang anak. Gerobak ini rencananya akan langsung digunakan besok bertepatan dengan hari pertama anak sekolah masuk.

"Dengan gerobak dari Partai Perindo ini sangat membantu," katanya.