HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ungkap Temuan 295 Sertifikat Tanah atas Nama Panji Gumilang dan Keluarga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:38 WIB
Mahfud MD Ungkap Temuan 295 Sertifikat Tanah atas Nama Panji Gumilang dan Keluarga
Menko Polhukam Mahfud MD. (MNC Portal/Riana Rizkia)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan adanya temuan 295 sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang beserta keluarganya. Diduga hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekayaan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

“Kemudian agak lebih fantastis lagi kami sudah melaporkan adanya sertifikat-sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya yang diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al-Zaytun,” kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Mahfud menjelaskan, temuan ratusan sertifikat tanah itu atas nama Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Temuan itu, kata dia, setelah melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) lantaran nama hingga tanggal lahirnya sama dengan pemiliknya.

“Karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi, atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah. Yang sekarang ditemukan sesudah kami cek ke BPN yang namanya Panji Gumilang, istri, dan anak-anaknya,” ucap dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, pihaknya akan mendalami terkait temuan sertifikat tanah yang menggunakan nama samaran. Terlebih, Mahfud mengatakan laporan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terdapat enam nama samaran lain terkait Panji Gumilang.

“Masih dicari lagi kalau ada nama samaran sertifikat yang mungkin menggunakn nama lain sehingga sekarang belum ditemukan dan baru ditemukan sebanyak 295 sertifikat,” tuturnya.

