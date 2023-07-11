Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dapat Gerobak Gratis dari Perindo, Pedagang Nasi Rames: Kalau Pake Meja Harus Gotong-Gotong

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:40 WIB
Dapat Gerobak Gratis dari Perindo, Pedagang Nasi Rames: Kalau Pake Meja Harus Gotong-Gotong
A
A
A

JAKARTA - Pedagang Nasi rames Widyastuti (43) merasa senang usai diberikan gerobak oleh Partai Perindo. Sebab, selama berjualan, baru kali ini dia mendapatkan gerobak dan itu diberikan secara gratis dari Partai Perindo.

"Pasti senang lah meringankan pastinya, kalau meja kan harus gotong-gotong," ujar Widyastuti di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Ia mengatakan selama ini hanya berjualan di Jl. Warakas IV,Tanjung Priok, Jakarta Utara tepat di depan rumahnya. Tak lupa dirinya mengucapkan rasa terima kasih atas pemberian gerobak ini karena sangat membantu para pedagang kecil.

"Semoga dengan adanya gerobak dari Partai Perindo, kita juga lebih enak kedepannya," katanya.

