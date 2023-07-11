Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Salip KPK

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) turut mengukur tingkat kepuasan publik terhadap lembaga Negara. Hasilnya, ada sejumlah lembaga yang mengalami peningkatan kepuasan publik, ada pula yang mengalami stagnan.

Polri misalnya, di bawah komando Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit berhasil mengembalikan kepercayaan publik terhadap citra Polri. Bahkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri lebih tinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri Meningkat kini berada di angka 65%. Ada peningkatan jika dibandingkan temuan April," kata Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan dalam paparan hasil surveinya secara daring, Selasa (11/7/2023).

Adapun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK 64 persen. Meski, angka tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Kemudian DPR dan partai politik meski mengalami peningkatan juga berada di bawah Polri. Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berada di angka 54% dari sebelumnya 52%. Sedangkan, partai politik dari sebelumnya 50% menjadi 51%.

Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri, salah satu faktornya adalah keberhasilan dalam menindak dan mengawal kasus-kasus besar. Di antaranya, kasus bekas Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Teddy Minahasa.