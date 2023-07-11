Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditanya soal Peluang Jadi Cawapres, Ini Penjelasan Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:07 WIB
Ditanya soal Peluang Jadi Cawapres, Ini Penjelasan Erick Thohir
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berbicara soal peluangnya menjadi seorang Wakil presiden. Dia menuturkan bahwa dirinya akan berpasangan dengan calon Presiden yang memiliki komitmen untuk melanjutkan warisan dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Jadi jika Anda bertanya kepada saya yang mana dari tiga kandidat (yang akan saya ikuti), mari kita lihat siapa (capres) yang memiliki komitmen untuk melanjutkan warisan ini untuk Indonesia," kata Erick dilansir dari South China Morning Post, dikutip pada Selasa(11/7/2023).

Menurutnya, setiap pemerintahan memiliki kelemahan masing - masing. Namun, dia menilai kebijakan yang diterapkan Presiden Jokowi menunjukan hal yang baik, sehingga perlu dilanjutkan.

“Itu tidak sempurna, tentu saja. Setiap pemerintah memiliki kelemahannya masing-masing, tetapi faktanya [rating] persetujuan Presiden Jokowi adalah 82 persen, jadi dia melakukan sesuatu yang benar. Beberapa kebijakannya, harus kita lanjutkan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik, Erick Thohir menempati urutan pertama sebagai sosok cawapres untuk Pilpres 2024. Ketua Umum PSSI ini mampu meraih torehan angka sebesar 15,5 persen.

Topik Artikel :
Pemilu 2024 Erick Thohir
