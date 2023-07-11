Terima Bantuan Gerobak Gratis Perindo, Ajik Prasetyo Mengaku Senang Bisa Berjualan Keliling

SEMARANG – Ajik Prasetyo (29) senang bukan main menerima bantuan sebuah gerobak gratis dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Selasa (11/7/2023). Dia yang baru menikah bulan Juni kemarin, makin bersemangat berdagang mi ayam bakso.

Ajik tinggal di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sehari-hari berjualan mi ayam bakso di Terminal Candirejo, Kabupaten Semarang. Belum lama, setelah mengumpulkan sedikit demi sedikit rezeki hasil berjualan, dia bisa menyewa salah satu ruko di sana untuk berdagang.

Ketika ada event di desa, seperti sedekah bumi ataupun gelaran wayang hingga reog, dia ingin sekali ikut berdagang di lokasi. Namun, karena terkendala gerobak dia masih mengurungkan niatnya.

“Kok tiba-tiba ditawari dan dapat bantuan gerobak gratis, saya senang sekali, jadi bisa jualan juga nanti kalau ada tontonan (sedekah bumi, reog, wayang) karena gampang berpindahnya pakai gerobak. Ini suatu kehormatan bagi saya,” beber Ajik ketika ditemui di Kantor DPW Partai Perindo Jateng, Jl. Setiabudi, Kota Semarang, Selasa.