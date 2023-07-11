Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2,1 Juta Masyarakat Layangkan Aduan soal Layanan Publik, Menpan-RB: Tindak Lanjut, Harus Dipercepat!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:28 WIB
2,1 Juta Masyarakat Layangkan Aduan soal Layanan Publik, Menpan-RB: Tindak Lanjut, Harus Dipercepat!
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 2,1 juta masyarakat Indonesia diketahui melayangkan laporan mengenai pelayanan publik dan birokrasi ke pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong agar aduan masyarakat tersebut bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

"Target kita ke depan bagaimana pengawasan masyarakat ini segera bisa kita respon dengan baik. Inilah pentingnya pengawasan. Sebeneranya SP4N-LAPOR! ini memberi ruang rakyat untuk mengawasi kita, yang lebih tersistematisasi, secara digital akan terverifikasi sesuai dengan bidang kita," ujar Anas dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).

0engawasan dari masyarakat tersebut, lanjut Anas, perlu dilakulan dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi sebagai engine, harus terus diperbaiki dan dibersihkan.

"Kalau reformasi birokrasi ini bergerak, maka engine untuk menggerakkan layanan tadi akan bergerak," imbuhnya.

Anas melanjutkan, untuk meningkatkan pelayanan publik, maka layanan complain handing harus mengikuti perubahan. Termasuk, mendorong pemerintah untuk berbenah.

Anas berpesan kepada kepala daerah untuk segera berbenah terhadap complaint handling, karena hal ini berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

Diketahui, Kementerian PANRB telah menjalin kerja sama tripartit dengan UNDP dan KOICA. Dengan dukungan UNDP, Kementerian PANRB telah mengembangkan Roadmap Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) 2020-2024.

Hingga saat ini, SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 679 instansi pemerintah, terdiri dari 34 kementerian, 101 lembaga, dan 544 pemerintah Daerah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Aduan Masyarakat Menpan RB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174106//ketua_dpr_ri_puan_maharani-HEmr_large.jpg
DPR Panen 6.297 Pengaduan Warga, Masalah Hukum Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997//puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991//puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/320/3151426//menpan_rb-eFcp_large.png
PNS Boleh WFA dan Jam Kerja Fleksibel, Menpan RB: Bukan Sekadar Tren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141196//cpns_2025-aIkN_large.jpeg
Kapan Link Pendaftaran CPNS 2025 Akan Dibuka? Ini Prediksi Formasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/320/3131942//cpns-DLk5_large.jpg
Menpan RB Buka Suara soal 700 CPNS Mengundurkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement