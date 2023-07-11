2,1 Juta Masyarakat Layangkan Aduan soal Layanan Publik, Menpan-RB: Tindak Lanjut, Harus Dipercepat!

JAKARTA - Sebanyak 2,1 juta masyarakat Indonesia diketahui melayangkan laporan mengenai pelayanan publik dan birokrasi ke pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong agar aduan masyarakat tersebut bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

"Target kita ke depan bagaimana pengawasan masyarakat ini segera bisa kita respon dengan baik. Inilah pentingnya pengawasan. Sebeneranya SP4N-LAPOR! ini memberi ruang rakyat untuk mengawasi kita, yang lebih tersistematisasi, secara digital akan terverifikasi sesuai dengan bidang kita," ujar Anas dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).

0engawasan dari masyarakat tersebut, lanjut Anas, perlu dilakulan dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi sebagai engine, harus terus diperbaiki dan dibersihkan.

"Kalau reformasi birokrasi ini bergerak, maka engine untuk menggerakkan layanan tadi akan bergerak," imbuhnya.

Anas melanjutkan, untuk meningkatkan pelayanan publik, maka layanan complain handing harus mengikuti perubahan. Termasuk, mendorong pemerintah untuk berbenah.

Anas berpesan kepada kepala daerah untuk segera berbenah terhadap complaint handling, karena hal ini berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

Diketahui, Kementerian PANRB telah menjalin kerja sama tripartit dengan UNDP dan KOICA. Dengan dukungan UNDP, Kementerian PANRB telah mengembangkan Roadmap Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) 2020-2024.

Hingga saat ini, SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 679 instansi pemerintah, terdiri dari 34 kementerian, 101 lembaga, dan 544 pemerintah Daerah.