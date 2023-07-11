Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan : Sedang Dijadwalkan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:43 WIB
Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan : Sedang Dijadwalkan
Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memastikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, Puan mengaku belum bisa menyampaikan jadwal pertemuan kedua tokoh tersebut.

"Ada. Ada rencana untuk ketemu dengan semua ketua umum yang lain. Namun tentunya ini waktunya yang sedang kita jadwalkan," ujar Puan usai melantik pengurus Taruna Merah Putih di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Ketua DPR RI ini memastikan Megawati juga akan bertemu dengan ketua umum partai politik lainnya. Menurut Puan, hal tersebut memastikan PDIP adalah partai terbuka terhadap siapa saja.

"Jadi PDI Perjuangan terbuka untuk silaturahmi dengan partai manapun. Begitu juga saya ditugaskan untuk bersilaturahmi dengan ketua umum manapun dan nanti Insya Allah akan kami lakukan," tutur Puan.

Sementara itu, saat ditanya partai politik mana yang paling terdekat bertemu dengan Megawati, Puan tak menjawab secara gamblang. Pasalnya, baik Gerindra maupun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki peluang yang sama untuk bertemu dengan Megawati.

"Tinggal waktu, teknis saja," kata Puan.

Puan juga mengaku bakal menemui Partai Amanat Nasional (PAN). Terlebih, dia sudah membuka komunikasi langsung dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Saya juga sudah bicara dengan Pak Zulhas, pada waktunya saya akan datang ke sana," kata Puan.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut tak tahu kapan dirinya bisa diterima Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jakarta pada Minggu (9/7/2023).

