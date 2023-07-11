Kepuasan Publik Tinggi, PAN: Pak Jokowi Sosok yang Wangi

JAKARTA - Tingkat kepuasan masyarakat (approval rating) terhadap kerja Presiden Joko Widodo berada di level tertinggi mencapai 81,9 persen. Itu berdasarkan temuan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

"Angka 81,9 persen merupakan yang tertinggi sepanjang temuan survei melalui sambungan telepon,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Peta Kompetisi Pilpres dan Sikap Publik Terhadap Isu-Isu Nasional’ secara virtual, Selasa (11/7/2023).

Djayadi mengatakan, sepanjang 2023 hingga memasuki awal Juli, tren tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi terus meningkat. Pada awal Februari 75,9 persen, kemudian meningkat lagi menjadi 76,8 persen.

“Memasuki Juli, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan tertinggi sepanjang sejarah survei, yakni mencapai 81,9 persen,” kata Djayadi.

Djayadi menjelaskan, tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja Jokowi, berlaku di setiap kelompok demografi dan wilayah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan, tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan akan memberikan efek positif terhadap tingkat keterpilihan calon presiden. Terutama yang memiliki relasi kuat dengan Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi ibarat sosok yang sangat wangi saat ini. Dan siapa pun yang terasosiasi dengan Pak Jokowi akan kebagian rasa wanginya dalam bentuk kenaikan elektabilitas," katanya yang juga hadir salam rilis survei tersebut.

Eddy menambahkan, efek positif tersebut dirasakan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. Mengingat, keduanya memang dianggap publik dekat dengan Presiden Jokowi.

"Pak Ganjar dan Pak Prabowo terlihat sering terasosiasi dengan Pak Jokowi sehingga elektabilitasnya menjadi terangkat naik," ujarnya.