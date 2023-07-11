Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepercayaan Publik Tinggi pada Kejaksaan Buntut Konsistensi Tegakkan Hukum

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |21:42 WIB
Kepercayaan Publik Tinggi pada Kejaksaan Buntut Konsistensi Tegakkan Hukum
Peneliti LSI Djayadi Hanan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) kembali merilis hasil survei terbaru mengenai lembaga negara. Salah satunya mengenai Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam temuan survei didapati, tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa terus meningkat. Hal ini menandakan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi mampu menjawab harapan publik.

"Tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan kini 69 persen, berada di atas KPK yang mendapatkan 64 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayani Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Peta Kompetisi Pilpres dan Sikap Publik terhadap Isu-Isu Nasional’ secara virtual, Selasa (11/7/2023).

Di bawah Komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kejagung membongkar sejumlah kasus megakorupsi, salah satunya menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Kinerja Kejagung dalam pemberantasan korupsi membuat tingkat kepercayaan publik meningkat dan terus bergerak positif. Bahkan, menyalip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sepanjang 2023, kata Djayadi, Kejaksaan mampu menjaga kepercayaan publik pada tren positif. Hal tersebut terlihat dari temuan sejak Januari, Kejaksaan mampu terus meningkatkan kepercayaan publik.

"Temuan Januari, tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan ada di angka 60 persen. Pada Februari hingga April, bertahan di 68 persen. Memasuki Juli, ada peningkatan menjadi 69 persen,” kata Djayadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175746/jaksa_agung-nSHj_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot Diduga Terkait Kasus Robot Trading, Bakal Dipidana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174743/darmono-7YeU_large.jpg
Kabar Duka, Eks Wakil Jaksa Agung Darmono Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171819/anang-EyXf_large.jpg
CEO Navayo, Tersangka Kasus Korupsi Satelit Kemhan Ditetapkan DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165121/survei-BrA9_large.jpg
Survei Polling Institute: Kejaksaan Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik Dibuntuti KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151765/harli-2Onu_large.jpg
Protes Pencekalan Nadiem Makarim, Kejagung Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149255/kejaksaan_terapkan_mekanisme_berlapis_restorative_justice_tak_ada_celah_transaksional-bCne_large.jpg
Kejaksaan Terapkan Mekanisme Berlapis Restorative Justice, Tak Ada Celah Transaksional!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement