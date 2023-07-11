Kepercayaan Publik Tinggi pada Kejaksaan Buntut Konsistensi Tegakkan Hukum

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) kembali merilis hasil survei terbaru mengenai lembaga negara. Salah satunya mengenai Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam temuan survei didapati, tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa terus meningkat. Hal ini menandakan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi mampu menjawab harapan publik.

"Tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan kini 69 persen, berada di atas KPK yang mendapatkan 64 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayani Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Peta Kompetisi Pilpres dan Sikap Publik terhadap Isu-Isu Nasional’ secara virtual, Selasa (11/7/2023).

Di bawah Komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kejagung membongkar sejumlah kasus megakorupsi, salah satunya menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Kinerja Kejagung dalam pemberantasan korupsi membuat tingkat kepercayaan publik meningkat dan terus bergerak positif. Bahkan, menyalip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sepanjang 2023, kata Djayadi, Kejaksaan mampu menjaga kepercayaan publik pada tren positif. Hal tersebut terlihat dari temuan sejak Januari, Kejaksaan mampu terus meningkatkan kepercayaan publik.

"Temuan Januari, tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan ada di angka 60 persen. Pada Februari hingga April, bertahan di 68 persen. Memasuki Juli, ada peningkatan menjadi 69 persen,” kata Djayadi.