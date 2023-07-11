Serunya Jokowi Kunjungi Toko UMKM hingga Nikmati Musik Akustik di Bandung

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Kreatif Jawa Barat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (11/7/2023) malam. Di sana, Presiden menikmati suasana malam Kota Kembang dengan mengunjungi sejumlah toko hingga bernyanyi bersama.

Tiba sekira pukul 18.45 WIB, kehadiran Presiden disambut riuh antusias warga Kota Bandung yang sedang berada di sana. Presiden pun menyapa warga dan langsung menyusuri sejumlah toko yang menjual produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Riska, salah satu penjaga toko yang menghimpun produk dari para pemilik UMKM mengaku sangat senang melihat tanggapan Presiden Jokowi yang sangat mendukung pelaku UMKM.

“Happy ya karena Bapak (Presiden) sangat antusias, terus ngeliatnya juga positif banget ngedukung banget kita sebagai UMKM,” kata Riska.