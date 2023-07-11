Ramai Pemasangan Baliho Bergambar Jokowi, Sudah Tepatkah?

JAKARTA - Pemasangan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) di baliho sejumlah partai politik jadi pembicaraan hangat terkini. Pro kontra pun bermunculan terkait hal tersebut, bahkan Presiden Jokowi pun ikut bersuara dan terkesan santai dengan fenomena tersebut.

Menurut Jokowi, foto dirinya tidak hanya dipasang oleh Prabowo saja tapi juga partai politik (parpol) ataupun politikus lainnya.

"Ya gimana ya? Foto saya kan tidak dipasang oleh Pak Prabowo saja. Oleh Gerindra saja. Oleh PDI juga ada, oleh PSI juga ada," kata Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/7/2023).

BACA JUGA:

Bahkan, kata Jokowi, foto dirinya dipasang juga oleh politikus Partai Nasdem yang juga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor Laiskodat.

"Oleh Nasdem di NTT saya liat Pak Victor Laiskodat dengan saya juga ada," kata Jokowi.

Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menganggap pemasangan baliho bergambar Jokowi tak perlu dipermasalahkan. Pasalnya, Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia.

BACA JUGA:

"Siapapun di negara ini boleh menggunakan foto Presiden Jokowi, karena beliau adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia. Selama masih dalam ranah kebangsaan dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum, tentu sah-sah saja. Apalagi Presiden Jokowi sendiripun tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi siapapun boleh mengekspresikan,” ucap Teddy, dikutip Selasa (11/7/2023).

Menurut Teddy, setiap partai maupun bakal calon yang ingin melanjutkan kerja-kerja Jokowi tentu saja tidak ada salahnya mencantumkan gambar Jokowi sebagai simbol keberlanjutan. Presiden Jokowi sendiri ingin agar ada keberlanjutan agar supaya proses pembangunan bangsa tidak mulai dari awal lagi.

Sementara itu, saat ditanya awak media mengenai hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa semangat kepemimpinan Presiden Jokowi adalah dengan melakukan blusukan ke rakyat, bukan memasang baliho.

Hal itu juga tercermin dari kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.