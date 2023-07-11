Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ustadz Yusuf Mansur Ungkap Alasan Nyaleg di Partai Perindo

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |01:25 WIB
Ustadz Yusuf Mansur Ungkap Alasan <i>Nyaleg</i> di Partai Perindo
Ustadz Yusuf Mansur. (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Yusuf Mansur (UYM) menghadiri acara Konsolidasi Pemenangan Partai Perindo 2024 Dapil DKI Jakarta I, Senin (10/7/2023) di Cibubur, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut hadir Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Muhammad Guntur.

UYM menjelaskan, alasan dirinya untuk terjun di dunia politik tidak lepas dari sosok Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

BACA JUGA:

Hadiri Pelantikan Gubernur BI Perry Warjiyo, Ustadz Yusuf Mansur Yakin Ekonomi RI Stabil dan Maju 

Menurutnya, Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memberikan ruang seluas-luasnya bagi para bacaleg menghadirkan program yang pro rakyat.

 BACA JUGA:

"Komunikasi ketika di Partai Perindo ini bisa ngusulin, eksekusi juga, jadi ngerasa ini rumah sendiri," kata UYM di lokasi.

Politisi Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- melanjutkan, visi misi Partai Perindo juga menjadi daya tarik baginya. 

Halaman:
1 2
      
