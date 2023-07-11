Ustadz Yusuf Mansur Ungkap Alasan Nyaleg di Partai Perindo

JAKARTA - Ustadz Yusuf Mansur (UYM) menghadiri acara Konsolidasi Pemenangan Partai Perindo 2024 Dapil DKI Jakarta I, Senin (10/7/2023) di Cibubur, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut hadir Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Muhammad Guntur.

UYM menjelaskan, alasan dirinya untuk terjun di dunia politik tidak lepas dari sosok Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Menurutnya, Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memberikan ruang seluas-luasnya bagi para bacaleg menghadirkan program yang pro rakyat.

"Komunikasi ketika di Partai Perindo ini bisa ngusulin, eksekusi juga, jadi ngerasa ini rumah sendiri," kata UYM di lokasi.

Politisi Partai Perindo melanjutkan, visi misi Partai Perindo juga menjadi daya tarik baginya.