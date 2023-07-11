Bacaleg Perindo Muhammad Guntur Optimis Menang di DPRD DKI Dapil 6

JAKARTA - Bacaleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dapil 6, Muhammad Guntur optimis akan terpilih sebagai wakil rakyat. Pasalnya, ia telah memiliki pengalaman duduk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sebelum bergabung dengan Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

"Partai Perindo ini pilihan yang sangat tepat, kita ini mempunyai basis kepengurusan yang sangat kuat suara kita kemarin pun sangat luar biasa," kata Guntur seusai acara Konsolidasi Pemenangan Partai Perindo 2024 di Dapil DKI Jakarta I, Senin (10/7/2023) di Cibubur, Jakarta Timur.

BACA JUGA: Ustadz Yusuf Mansur Ungkap Alasan Nyaleg di Partai Perindo

Politisi Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu--melanjutkan, rasa optimisnya semakin meningkat setelah mendeklarasikan tandem dengan Ustadz Yusuf Mansur (UYM).

Menurutnya, UYM merupakan sosok yang mempunyai kharisma di masyarakat dengan keilmuannya, sehingga bukan hal sulit untuk keduanya bekerja sama dalam memenangi Pileg 2024 nanti.

"UYM ini sangat luar biasa, dia ini mempunyai konstituen yang sangat banyak, follower dia juga sangat luar biasa," ujar Guntur.

Sebagai informasi, Partai Perindo partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.

(Qur'anul Hidayat)