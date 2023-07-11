Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Paruh Baya Lecehkan Bocah 11 Tahun di Tamansari, Dikasih Uang Rp30 Ribu

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:29 WIB
Pelaku pencabulan bocah di Tamansari ditangkap polisi (Foto : MPI)
Pelaku pencabulan bocah di Tamansari ditangkap polisi (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria DS (55) yang bekerja sebagai pegawai kos dibekuk polisi lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap bocah 11 tahun di sebuah kos-kosan Jalan Kesederhanaan Dalam No.68, RT06/03, Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku memaksa korban untuk dibawa ke kamar kos hingga diiming-imingi uang jajan.

Kapolsek Tamansari Kompol Adhi Wananda mengatakan, terungkapnya aksi pelaku berawal pada 5 Juli 2023 lalu. Ketika itu, polisi mendapat laporan adanya dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan di indekos tersebut.

"Setelah kita selidiki dan perdalam bahwa benar DS (penjaga kos) melakukan pencabulan terhadap korban inisial N," kata Adhi kepada wartawan, Selasa (11/7/2023).

Adhi mengatakan, pelaku melakukan pencabulan dengan cara menarik korban saat sedang bermain di depan area kos ke kamar kosnya. Saat di dalam kamar, pelaku meraba-raba korban.

"Modusnya pelaku ini sudah dua kali melakukan pencabulan terhadap korban yang sama, kemudian setelah melakukan pencabulan pelaku ini memberikan uang sejumlah Rp30 ribu (ke korban)," ujarnya.

Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja melakukan aksi cabulnya itu lantaran kesepian. Pelaku meluapkan hasrat seksualnya karena ditinggal istri di kampung halaman.

"Jadi keluarga pelaku (istri dan anaknya) di kampung, dia sendiri bekerja di sini (kosan.red)," jelasnya.

