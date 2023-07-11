Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Anggi si Pengantin yang Hilang, Berakhir Cerai Tanpa Tuntutan Hukum

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |10:49 WIB
Kasus Anggi si Pengantin yang Hilang, Berakhir Cerai Tanpa Tuntutan Hukum
Anggi Anggreani saat menikah (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggi Anggraeni (21), warga Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kabur bersama mantan pacarnya yang bernama Adriaman Lase ke Bandung. Anggi tega meninggalkan suaminya, Fahmi Husaeni (26) yang sehari baru menikah.

Lebih dari sepekan, suami dan keluarga Anggi melakukan pencarian dengan melibatkan pihak kepolisian, Anggi ditemukan. Ia ternyata sengaja pergi bukan menghilang.

"Keberadaan saudari AA berada di Bandung bersama mantan kekasihnya yang ada di Jakarta dan baru kembali ke rumahnya di Rancabungur pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023," ujar Kapolsek Rancabungur Polres Bogor, Iptu Hartanto Rahim.

Pihak kepolisian awalnya menerima laporan orang hilang dari suami Anggi, Fahmi. Anggi disebut meninggalkan rumah karena ingin mengambil pesanan ayam geprek dari ojek online.

"Itu sekitar pukul 17.00 WIB dan dinyatakan menghilang sejak saat itu, kemudian suami melaporkan orang hilang ke Polsek Rancabungur," ujarnya.

Selanjutnya, pada 4 Juli 2023, Anggi sempat menghubungi ibunya melalui pesan WhatsApp, lalu memberi kabar bahwa dirinya dalam keadaan baik dan meminta agar tidak mengkhawatirkan kondisinya.

Pihak kepolisian dapat mendeteksi keberadaan Anggi yang sempat menghilang di Bandung untuk menemui Adriaman Lase sang mantan terindah.

