Buaya Berukuran Besar di Belakang Stadion JIS Gemparkan Warga

JAKARTA - Warga Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang muncul di Waduk Cincin. Penampakan buaya ini sempat terekam kamera warga sekitar.

Berdasarkan rekaman video yang didapat, buaya ini terlihat sedang berenang di tengah waduk. Tak hanya itu, sebuah foto yang diabadikan memperkuat hewan tersebut merupakan buaya yang sering muncul di sekitar lokasi.

Salah satu warga setempat Sunaryo (55) mengatakan bahwa kemunculan buaya di waduk cincin bukanlah terjadi pertama kali. Menurutnya, hewan yang termasuk dalam golongan buas ini sudah beberapa kali muncul dalam setahun terakhir.

"Di sini pernah ada buaya tapi waktu itu kira-kira setahun yang lalu, siang-siang waktu itu dia sempat difoto gitulah tapi terus dia balik lagi ke dalam lagi. Buaya itu ukurannya masih anak gitu dengan ukuran meter," ujar Sunaryo Selasa (11/7/2023).

Sunaryo melanjutkan, kemunculan buaya itu terjadi pada Senin (10/7/2023) dan terjadi pada siang hari. Menurutnya buaya yang muncul tersebut berukuran sekitar 1 meter dan memiliki warna kuning disekitar tubuh.

"Ada 1 meter ya kalau waktu warnanya warnanya kuning gitu ya kalau lihat video yang kalau itu hitam kayaknya berbeda dari sebelumnya. Kayaknya masih ada masih ada buaya lainnya," ujarnya.

Menurutnya, kemunculan buaya menjadi hal yang biasa bagi warga. Bahkan, banyak warga yang menyebutkan bahwa ada yang memelihara buaya, hal ini terkuak dari kandang buaya yang pernah ditemukan di belakang Jakarta Internasional Stadium (JIS).