Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buaya Berukuran Besar di Belakang Stadion JIS Gemparkan Warga

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:50 WIB
Buaya Berukuran Besar di Belakang Stadion JIS Gemparkan Warga
Ilustrasi buaya/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Warga Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang muncul di Waduk Cincin. Penampakan buaya ini sempat terekam kamera warga sekitar.

Berdasarkan rekaman video yang didapat, buaya ini terlihat sedang berenang di tengah waduk. Tak hanya itu, sebuah foto yang diabadikan memperkuat hewan tersebut merupakan buaya yang sering muncul di sekitar lokasi.

Salah satu warga setempat Sunaryo (55) mengatakan bahwa kemunculan buaya di waduk cincin bukanlah terjadi pertama kali. Menurutnya, hewan yang termasuk dalam golongan buas ini sudah beberapa kali muncul dalam setahun terakhir.

"Di sini pernah ada buaya tapi waktu itu kira-kira setahun yang lalu, siang-siang waktu itu dia sempat difoto gitulah tapi terus dia balik lagi ke dalam lagi. Buaya itu ukurannya masih anak gitu dengan ukuran meter," ujar Sunaryo Selasa (11/7/2023).

Sunaryo melanjutkan, kemunculan buaya itu terjadi pada Senin (10/7/2023) dan terjadi pada siang hari. Menurutnya buaya yang muncul tersebut berukuran sekitar 1 meter dan memiliki warna kuning disekitar tubuh.

"Ada 1 meter ya kalau waktu warnanya warnanya kuning gitu ya kalau lihat video yang kalau itu hitam kayaknya berbeda dari sebelumnya. Kayaknya masih ada masih ada buaya lainnya," ujarnya.

Menurutnya, kemunculan buaya menjadi hal yang biasa bagi warga. Bahkan, banyak warga yang menyebutkan bahwa ada yang memelihara buaya, hal ini terkuak dari kandang buaya yang pernah ditemukan di belakang Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036628/seorang-ibu-membiarkan-putri-balitanya-bermain-dengan-ratusan-anak-buaya-dp7M8RCJWc.jpg
Seorang Ibu Membiarkan Putri Balitanya Bermain dengan Ratusan Anak Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3027000/buaya-serang-2-ibu-rumah-tangga-di-tanggamus-lampung-yT1EO1b2jm.jpg
Buaya Serang 2 Ibu Rumah Tangga di Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/340/3015249/52-ekor-anak-buaya-muara-hendak-diselundupkan-ke-thailand-eJGOonIm8j.jpg
52 Ekor Anak Buaya Muara Hendak Diselundupkan ke Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010510/nelayan-di-pantai-seroja-tewas-diterkam-buaya-uTXv3Zbslf.jpg
Nelayan di Pantai Seroja Tewas Diterkam Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010280/nelayan-belu-tewas-diterkam-buaya-saat-melaut-dengan-saudaranya-XfNXBctTSl.jpg
Nelayan Belu Tewas Diterkam Buaya saat Melaut dengan Saudaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/340/3005746/ngeri-buaya-muara-masuk-jaring-nelayan-di-lampung-selatan-WDTRS5GnNL.jpg
Ngeri! Buaya Muara Masuk Jaring Nelayan di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement