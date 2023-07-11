Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Pria Obesitas 200 Kg Dirujuk ke RSCM, Belasan Petugas Dikerahkan

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:17 WIB
Detik-Detik Pria Obesitas 200 Kg Dirujuk ke RSCM, Belasan Petugas Dikerahkan
Pria obesitas berbobot 200 kg dievakuasi ke RSCM. (MPI/Irfan Maulana)
A
A
A

 

TANGERANG - Pria obesitas dengan berat 200 kilogram (kg) asal Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Cipto Raharjo (45), dirujuk ke RSCM, Jakarta Pusat. Dia dirujuk setelah 6 hari dirawat di RSUD Kota Tangerang, Selasa (11/7/2023).

Ia dirujuk ke RSCM menggunakan mobil truk pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang. Tampak, belasan petugas dikerahkan untuk evakuasi Cipto.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, petugas mulai bergerak mengevakuasi Cipto sekitar pukul 14.41 WIB. Mulanya, Cipto yang berada di ruang perawatan dipindahkan ke hand pallet.

Setelah berada di hand pallet, petugas mendorongnya menuju mobil truk Damkar. Proses evakuasi ini menjadi tontonan masyarakat yang berada di RSUD.

Sejumlah petugas pun ramai-ramai mengangkat Cipto ke bak belakang Mobil Damkar. Proses evakuasi berjalan mulus. Tampak Cipto langsung dipasangkan oksigen di hidungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/18/2977689/penelitian-terbaru-1-miliar-lebih-orang-alami-obesitas-di-seluruh-dunia-B0kZsqk6jr.jpg
Penelitian Terbaru: 1 Miliar Lebih Orang Alami Obesitas di Seluruh Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927539/dramatis-petugas-evakuasi-pria-berbobot-200-kg-dari-lantai-2-kosan-di-pademangan-qvH16ScD3i.jpg
Dramatis! Petugas Evakuasi Pria Berbobot 200 Kg dari Lantai 2 Kosan di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/338/2899867/damkar-evakuasi-warga-obesitas-dengan-berat-130-kg-di-tanjung-priok-F0SdpoJFcm.jpg
Damkar Evakuasi Warga Obesitas dengan Berat 130 Kg di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/338/2881996/jatuh-di-kamar-mandi-pria-berbobot-200-kg-di-pancoran-ditandu-ke-rs-uuHfHZWB5Q.jpg
Jatuh di Kamar Mandi, Pria Berbobot 200 Kg di Pancoran Ditandu ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/340/2854080/gawat-70-ribu-warga-banten-alami-obesitas-2-orang-meninggal-eu2dOPlT4g.jpg
Gawat! 70 Ribu Warga Banten Alami Obesitas, 2 Orang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/338/2848940/3-fakta-pria-berbobot-200-kg-meninggal-di-rscm-pasien-obesitas-kedua-tahun-ini-eCZI3ZElpE.jpg
3 Fakta Pria Berbobot 200 Kg Meninggal di RSCM, Pasien Obesitas Kedua Tahun Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement