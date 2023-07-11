Detik-Detik Pria Obesitas 200 Kg Dirujuk ke RSCM, Belasan Petugas Dikerahkan

TANGERANG - Pria obesitas dengan berat 200 kilogram (kg) asal Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Cipto Raharjo (45), dirujuk ke RSCM, Jakarta Pusat. Dia dirujuk setelah 6 hari dirawat di RSUD Kota Tangerang, Selasa (11/7/2023).

Ia dirujuk ke RSCM menggunakan mobil truk pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang. Tampak, belasan petugas dikerahkan untuk evakuasi Cipto.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, petugas mulai bergerak mengevakuasi Cipto sekitar pukul 14.41 WIB. Mulanya, Cipto yang berada di ruang perawatan dipindahkan ke hand pallet.

Setelah berada di hand pallet, petugas mendorongnya menuju mobil truk Damkar. Proses evakuasi ini menjadi tontonan masyarakat yang berada di RSUD.

Sejumlah petugas pun ramai-ramai mengangkat Cipto ke bak belakang Mobil Damkar. Proses evakuasi berjalan mulus. Tampak Cipto langsung dipasangkan oksigen di hidungnya.