Mobil Terbakar di Kalideres, Pengemudi Wanita Selamat

JAKARTA - Sebuah mobil Toyota Yaris terbakar di Jalan Warung Pojok, Kalideres, Jakarta Barat Selasa (11/7/2023) siang. Wanita yang mengemudikan mobil tersebut selamat dalam kejadian itu.

Saksi di sekitar lokasi, Alex, mengatakan awalnya ia melihat asap keluar dari bagian depan mobil. Selanjutnya, kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi mobil.

"Kebakaran dari jauh udah keliatan asapnya. Saya lihat dari jauh sudah ada asap tapi pas saya datang orang sudah ramai lihat kebakaran mobil," ujar Alex saat ditemui di lokasi, Selasa.

Alex melanjutkan, pihak pemadam kebakaran lalu mengerahkan satu mobil damkar dan berhasil memadamkan api. Proses pemadaman, kata dia, berlangsung hingga dua jam.

"Dua jam berlangsunya, tapi tadi sudah aman (berhasil dipadamkan)," ucapnya.