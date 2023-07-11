Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

WN Nigeria Tewas Ditusuk Pria Mabuk di Tangerang, Ini Motif Pelaku

Hambali , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:45 WIB
WN Nigeria Tewas Ditusuk Pria Mabuk di Tangerang, Ini Motif Pelaku
WN asal Nigeria tewas ditusuk pria mabuk di Tangerang. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria tewas dengan tubuh penuh luka tusukan di area Apartemen Paragon, Binong, Curug, Kabupaten Tangerang.

Korban berinisial O (39) itu sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun, korban dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Peristiwa yang menyebabkan korban tewas terjadi pada Minggu, 9 Juli 2023, sekira pukul 00.30 WIB.

Kronologi kejadian diawali sekira pukul 00.05 WIB saat korban datang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi masuk ke area Apartemen Paragon Village. Korban sempat memberhentikan kendaraannya di depan kelompok pelaku yang tengah mabuk.

"Tersangka sedang nongkrong dan berbincang bersama saksi-saksi sambil minum-minuman keras di trotoar depan Indomaret Apartemen Paragon Village Binong," kata Wakapolres Tangerang Selatan (Tangsel), Kompol Yudi Permadi, Selasa (11/7/2023).

Setelah itu, korban kembali menggeber motornya masuk ke apartemen. Beberapa saat kemudian, kata Yudi, korban kembali melintas dengan kecepatan tinggi di depan tongkrongan pelaku. Karena kesal, pelaku berinisial FIT (31) sempat meneriaki korban.

"Bukannya korban berhenti dan meminta maaf, justru menambah kecepatan sepeda motornya," ujarnya.

Pelaku yang emosi akibat pengaruh minuman keras lantas mengejar korban ke gerbang keluar apartemen. Saat korban berhenti, pelaku lalu menusukkan pisau yang dibawanya ke sekujur tubuh korban.

"Pada kesempatan itu, tersangka menarik kerah kaus korban dari arah depan dan menusuk perut dan dada korban dengan pisau dapur yang diambil dari jok sepeda motor miliknya," kata Yudi.

Korban sempat terhuyung-huyung kabur ke arah luar apartemen. Namun, pelaku kembali menghampirinya dan menusukkan pisau berkali-kali ke tubuh korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement