Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Milenial Berikan Bantuan Material untuk Pembangunan Musala di Bogor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |21:08 WIB
Ganjar Milenial Berikan Bantuan Material untuk Pembangunan Musala di Bogor
Ganjar Milenial berikan bantuan material untuk pembangunan musala di Bogor. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dengan Ganjar Milenial Center (GMC) menebar kebaikan ke masyarakat.

Salah satu bentu kebaikan dengan cara memberikan bantuan berupa material untuk membangun musala Al-Ittihad yang berada di Panorama Kemang, Blok. J, RT 009/RW 005, Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Tengah.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jabodetabek, Edy Faturahman mengatakan, bantuan material seperti cat, gipsum, dan lain-lain itu diberikan untuk membantu Musala Al-Ittihad yang sedang dibangun di Bogor.

"Kami memberikan bantuan material ini yang nantinya dibutuhkan untuk pembangunan musala. Bantuan ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik," ungkap Edy dalam siaran persnya, Selasa (11/7/2023).

Dia menjelaskan sebelum memberikan bantuan, pendukung Ganjar Pranowo itu berkunjung ke musala tersebut. Dia melihat apa saja material yang diperlukan.

Menurutnya, masyarakat dan para tokoh masyarakat sekitar sangat antusiasme menyambut kedatangan relawan Ganjar Milenial Center Jabodetabek itu.

"Banyak masyarakat yang sudah menunggu saat kami datang untuk memberikan bantuan ini," kata dia.

Dia berharap bantuan ini bisa membantu untuk membangun tempat ibadah agar lebih indah, sehingga masyarakat sekitar saat beribadah bisa lebih nyaman.

"Harapan saya dengan dilaksanakannya kegiatan ini mampu meningkatkan nilai-nilai kepedulian kita terhadap tempat ibadah serta menumbuhkan kembali nilai toleransi antarumat Beragama, sehingga milenial mampu menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat umum," ujar Edy.

Di sela kegiatan, Edy memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 kepada masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement