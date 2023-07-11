Ganjar Milenial Berikan Bantuan Material untuk Pembangunan Musala di Bogor

Ganjar Milenial berikan bantuan material untuk pembangunan musala di Bogor. (Ist)

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dengan Ganjar Milenial Center (GMC) menebar kebaikan ke masyarakat.

Salah satu bentu kebaikan dengan cara memberikan bantuan berupa material untuk membangun musala Al-Ittihad yang berada di Panorama Kemang, Blok. J, RT 009/RW 005, Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Tengah.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jabodetabek, Edy Faturahman mengatakan, bantuan material seperti cat, gipsum, dan lain-lain itu diberikan untuk membantu Musala Al-Ittihad yang sedang dibangun di Bogor.

"Kami memberikan bantuan material ini yang nantinya dibutuhkan untuk pembangunan musala. Bantuan ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik," ungkap Edy dalam siaran persnya, Selasa (11/7/2023).

Dia menjelaskan sebelum memberikan bantuan, pendukung Ganjar Pranowo itu berkunjung ke musala tersebut. Dia melihat apa saja material yang diperlukan.

Menurutnya, masyarakat dan para tokoh masyarakat sekitar sangat antusiasme menyambut kedatangan relawan Ganjar Milenial Center Jabodetabek itu.

"Banyak masyarakat yang sudah menunggu saat kami datang untuk memberikan bantuan ini," kata dia.

Dia berharap bantuan ini bisa membantu untuk membangun tempat ibadah agar lebih indah, sehingga masyarakat sekitar saat beribadah bisa lebih nyaman.

"Harapan saya dengan dilaksanakannya kegiatan ini mampu meningkatkan nilai-nilai kepedulian kita terhadap tempat ibadah serta menumbuhkan kembali nilai toleransi antarumat Beragama, sehingga milenial mampu menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat umum," ujar Edy.

Di sela kegiatan, Edy memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 kepada masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut.