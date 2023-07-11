Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Komunitas Janda Deklarasi Dukungan untuk Bacaleg Partai Perindo Tati Sri Hardina

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |22:39 WIB
Komunitas Janda Deklarasi Dukungan untuk Bacaleg Partai Perindo Tati Sri Hardina
Foto: Nur Khabibi
JAKARTA - Solidaritas Janda Indonesia (Siji) mendeklarasikan dukungannya untuk Bacaleg DPRD Kota Depok dari Partai Perindo, Tati Sri Hardina alias Rere. Diketahui, Rere juga Ketua DPW Baja Partai Perindo Jawa Barat.

"Kegiatan malam hari ini adalah kita sosialisasi KTA asuransi dari Partai Perindo dan deklarasi dukungan dari Siji kepada Partai Perindo," kata Rere di Depok, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023).

Ketua DPW organisasi sayap Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyebutkan, kegiatan tersebut sekaligus memperkenalkan visi dan misi Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo ini.

Menurutnya, antara Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- selaras dengan perjuangan Siji yang memberdayakan janda-janda di Indonesia.

"Untuk memberikan wacana supaya kita sama-sama bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia seperti cita-cita Partai Perindo itu sendiri," ujar Rere.

