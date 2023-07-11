Raih Dukungan Siji, Sekjen Baja Perindo: Tujuannya Selaras untuk Kesejahteraan Indonesia

JAKARTA - Sekjen DPP Baja Partai Perindo Agus Winarno menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Solidaritas Janda Indonesia (Siji) atas deklarasi dukungan kepada Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--.

Agus menyebutkan, antara Partai Perindo dengan Siji mempunyai tujuan perjuangan yang sama.

BACA JUGA:

"Tujuan utama (Siji) itu selaras dengan Partai Perindo yaitu untuk kesejahteraan, minimal bisa memberdayakan memaksimalkan potensi potensi yang ada di diri masing-masing janda ini," kata Agus di Depok, Selasa (11/7/2023).

"DIsamping itu kita juga mensosialisasikan kalau dari Partai Perindo masih menggalakkan untuk kartu tanda anggota berasuransi," sambung sekjen organisasi sayap Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu--.

BACA JUGA:

Pedagang Gorengan Terima Gerobak Gratis Perindo: Senang Banget, Pasti Mahal Harganya

Agus menambahkan, dengan adanya kegiatan tersebut ia berharap Partai Perindo semakin dikenal masyarakat sekaligus juga memberikan pemahaman terkait garis besar perjuangan Partai Perindo.