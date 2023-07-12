Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi WN Nigeria Tewas Ditusuk di Tangerang, Pelaku dalam Pengaruh Miras

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |04:08 WIB
Kronologi WN Nigeria Tewas Ditusuk di Tangerang, Pelaku dalam Pengaruh Miras
Pelaku penusukan terhadap WN Nigeria ditangkap. (Foto: Irfan Maulana)
TANGERANG - Pelaku penusukan Warga Negara Asing (WNA) Nigeria berinisial GOO (36) di kawasan Apartemen Paragon Village, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, ditangkap polisi.

Pelaku yakni FFT (31), diringkus polisi di kawasan Depok, Jawa Barat. Diketahui FFT menusuk GOO sampai meninggal saat terlibat perkelahian di lokasi tersebut pada Minggu, (9/7/2023) dini hari.

Wakapolres Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kompol Yudi Permadi menuturkan peristiwa ini bermula ketika FFT bersama teman-temannya tengah nongkrong di kawasan tersebut pada Sabtu 8 Juli 2023.

BACA JUGA:

WN Nigeria Tewas Ditusuk Pria Mabuk di Tangerang, Ini Motif Pelaku 

“Tersangka sedang duduk, nongkrong berbincang-bincang dengan para saksi sambil minum-minuman keras (miras) di trotoar depan minimarket apartemen," ujarnya dalam konferensi pers di Mapolres Kota Tangsel, Selasa (11/7/2023).

Kemudian, sekitar pukul 24.05 WIB, datang GOO dari arah Jalan Raya Binong mengendarai motor matic dengan kecepatan tinggi masuk ke area apartemen. GOO pun diberhentikan oleh FFT.

Setelah itu, GOO sempat meninggalkan lokasi namun balik lagi dan mengulangi perbuatannya. FFT yang tak senang pun kembali meneriaki GOO. Setelahnya, GOO malah menggeber motornya. FFT yang dipengaruhi miras puk naik pitam.

 BACA JUGA:

“Oleh karena itu, tersangka di bawah pengaruh minuman keras, mengejar, kemudian korban berhenti. Pada kesempatan itu menarik kaus korban dari depan, kemudian melakukan penusukan terhadap korban,” jelas Yudi.

FFT kemudian menusuk GOO menggunakan pisau dapur dengan 10 luka di badannya. GOO mendapat luka tusukan di perut, dada, kepala, punggung, lengan kiri dan kanan.

