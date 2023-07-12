Gempa Bumi Guncang Bayah Banten

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 2,2 mengguncang wilayah Bayah, Banten, Rabu (12/7/2023). Gempa terjadi sekira pukul 04.43 WIB.

"Gempa Mag:2.2, 12-Jul-2023 04:43:51WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Adapun lokasi koordinat gempa berada pada 7.07 LS-106.37 BT. Pusat gempa berada pada 20 km Tenggara Bayah, Banten.

Kedalaman gempa 103 Km. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Arief Setyadi )