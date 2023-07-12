Gempa M4,6 Guncang Maluku Tenggara Barat

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat, pada Rabu (12/7/2023). Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 4,6.

"Gempa Mag:4.6, 12-Jul-2023 05:42:45WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

BMKG menyebutkan lokasi koordinat gempa 6.51 LS-130.28 BT. Pusatnya berada pada 198 km Barat Laut Maluku Tenggara Barat.

Kedalaman gempa 179 Km. BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi ini ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )