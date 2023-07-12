Momen Anies Beri Makan Burung di Madinah Lalu Dikerubungi Jamaah Indonesia

JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan dan istrinya Ferry Farhati menikmati momen memberi makan burung dara yang ada di pelataran Masjid Nabawi.

Kegiatan itu dilakukan Anies dan istri pada saat sore jelang waktu Ashar waktu Madinah, Senin 10 Juli 2023.

BACA JUGA: Ternyata Ini yang Dibahas Puan saat Bertemu Anies di Tanah Suci

Saat tengah memberi makan burung, Anies dihampiri jamaah haji asal Indonesia dan diajak berfoto. Anies dengan ramah melayani permintaan foto tersebut.

Bisa berkesempatan bertemu Anies, sejumlah warga mengungkapkan kebahagiaan dan harapannya kepada bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini.

Pada saat ini, merupakan hari ke-17 Anies dan keluarga berada di Tanah Suci atas undangan Haji Kerajaan Saudi.

(Arief Setyadi )