Jokowi Akan Tinjau Pasar Cihapit hingga Stadion Si Jalak Harupat Hari Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung ke Pasar Cihapit, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 12 Juli 2023. Jokowi akan menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang.

Selepas itu, Jokowi akan bergerak menuju Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Presiden akan meninjau fasilitas stadion tersebut sekaligus melihat seleksi tim nasional sepak bola U-17.

Berikutnya, Jokowi diagendakan untuk meninjau Nyoman Nuarta Gallery yang terletak di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.

Setelah itu, Jokowi akan menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta dengan pesawat kepresidenan Indonesia-1.

