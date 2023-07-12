Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perbedaan Hantu Laut dan Hantu Rimba TNI

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:49 WIB
Perbedaan Hantu Laut dan Hantu Rimba TNI
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Inilah perbedaan hantu laut dan hantu rimba TNI yang mungkin belum Anda ketahui. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia.

Berada dalam satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pasukan militer Indonesia terbagi ke dalam tiga matra yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Tak hanya itu saja, TNI juga memiiki sejumlah pasukan khusus, seperti hantu laut dan hantu rimba, yang kekuatannya tak perlu diragukan lagi.

Lantas, apa perbedaan Hantu Laut dan Hantu Rimba TNI?

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (12/7/2023), Hantu Laut merupakan julukan bagi pasukan Korps Marinir TNI AL. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki luas wilayah yang didominasi oleh lautan. Karena itulan, negara ini membutuhkan pasukan yang tak main-main untuk menjaga wilayah perairan.

Korps Marinir TNI AL sendiri merupakan pasukan yang bertugas untuk menjaga lautan Indonesia dengan menyelenggarakan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau, pebinaan potensi maritim dan lain-lain.

Halaman:
1 2 3
      
