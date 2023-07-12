Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Perusahaan Distributor BBM, Sita Bukti Elektronik!

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:01 WIB
KPK Geledah Perusahaan Distributor BBM, Sita Bukti Elektronik!
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah perusahaan distributor Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah Batam, Kepulauan Riau, pada Selasa, 11 Juli 2023, kemarin. Perusahaan tersebut yakni PT Bahari Berkah Madani (PT BBM).

Dari perusahaan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik tersebut diduga berkaitan dengan gratifikasi mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP). PT BBM diduga memberikan fee kepada Andhi Pramono.

"Tim penyidik KPK, sebagai rangkaian pengumpulan alat bukti telah selesai menggeledah salah satu perusahaan swasta (PT BBM) yang berada di wilayah Batam," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (12/7/2023).

"Dari kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara," sambungnya.

Saat ini, KPK masih menganalisa bukti elektronik tersebut. Analisa diperlukan dalam rangka proses penyitaan.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Andhi diduga menerima gratifikasi Rp28 miliar dari para importir saat masih menjabat di Ditjen Bea Cukai.

Halaman:
1 2
      
