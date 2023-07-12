Berapa Hari Libur Tahun Baru Islam 2023?

JAKARTA - Berapa hari libur pada peringatan Tahun Baru Islam 2023? Artikel ini akan membahas soal hari libur Tahun Baru Islam.

Tahun Baru Islam 1445 Hijriah akan jatuh pada Juli 2023. Tahun Baru Islam jatuh pada 19 Juli 2023.

Pada peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah itu pemerintah menetapkan libur. Ketentuan libur Tahun Baru Islam 2023 tersebut tertuang dalam SKB 3 Menteri Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023. Dalam SKB itu, libur Tahun Baru Islam 2023 adalah 19 Juli 2023.

Libur Tahun Baru Islam 2023 hanya satu hari yakni pada 19 Juli 2023. Tidak ada cuti bersama pada libur Tahun Baru Islam.

(Erha Aprili Ramadhoni)