Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berapa Hari Libur Tahun Baru Islam 2023?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:29 WIB
Berapa Hari Libur Tahun Baru Islam 2023?
Libur Tahun Baru Islam 2023. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa hari libur pada peringatan Tahun Baru Islam 2023? Artikel ini akan membahas soal hari libur Tahun Baru Islam.

Tahun Baru Islam 1445 Hijriah akan jatuh pada Juli 2023. Tahun Baru Islam jatuh pada 19 Juli 2023.

Pada peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah itu pemerintah menetapkan libur. Ketentuan libur Tahun Baru Islam 2023 tersebut tertuang dalam SKB 3 Menteri Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023. Dalam SKB itu, libur Tahun Baru Islam 2023 adalah 19 Juli 2023.

Libur Tahun Baru Islam 2023 hanya satu hari yakni pada 19 Juli 2023. Tidak ada cuti bersama pada libur Tahun Baru Islam.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417//kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/338/3151801//rano-krI0_large.jpg
Rano Karno: Pemprov DKI Gelar Dua Karnaval Besar, Catat Agenda dan Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151362//4_potret_sherina_munaf_rayakan_malam_1_suro-kVG3_large.jpg
4 Potret Sherina Munaf Rayakan Malam 1 Suro, Pakai Kain Batik Sarat Makna hingga Tusuk Konde Keramat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/338/3151252//170593_kendaraan_kembali_ke_jabotabek_pada_28_29_juni_2025-IgN7_large.jpg
170.593 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada 28-29 Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151005//diskon_tiket_transportasi-jtCJ_large.jpeg
Hore Libur Telah Tiba! Cek-Cek Diskon Tiket Transportasi di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/340/3150917//pawai_muharram_di_kalteng-v6qz_large.jpg
Pawai Muharam di Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran: Momentum Perbaiki Kualitas Diri dan Jaga Kerukunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement