Pertemuan Lanjutan PAN dan PDIP Berlangsung Bulan Ini

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan pertemuan lanjutan dengan PDI Perjuangan telah terjadwal. Pertemuan lanjutan ini sebagai tindak lanjut kunjungan PAN ke kantor DPP PDIP beberapa waktu lalu.

"Untuk waktu kunjungan balasan PDI Perjuangan ke kantor PAN, sudah ada rencana," kata Waketum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).

Namun, Viva belum mau membocorkan kapan waktu pertemuan itu. Dia menyampaikan, waktu pertemuan itu akan segera disampaikan secara resmi.

"Insya Allah jika cocok waktunya, bisa dilaksanakan bulan ini," ujarnya.

Viva menyampaikan, PAN dan PDIP dari perspektif ideologi memiliki kemiripan, sebagai partai nasionalis, religius, dan kerakyatan. Ditambah, PDIP dan PAN saat kerja sama Pilkada seringkali menang.

"PAN berharap agar ada kerja sama dengan PDIP dalam mewujudkan Indonesia Baru," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)