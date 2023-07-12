Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi : Ada Upaya Bawah Tanah dan Atas Tanah Bebaskan Pilot Susi Air

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |13:12 WIB
Jokowi : Ada Upaya Bawah Tanah dan Atas Tanah Bebaskan Pilot Susi Air
Pilot Susi Air Kapten Phillips Disandera KKB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan segala jurus untuk dapat membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

"Kita memang tidak mau berbicara banyak karena upaya-upaya kita tidak bisa kita sampaikan pada publik. Semua sudut, semua jurus kita gunakan agar upaya yang kita lakukan betul-betul nanti titik akhirnya menghasilkan sesuatu," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Nyoman Nuarta Gallery, Bandung Barat, Rabu (12/7/2023).

Meski begitu, Jokowi tidak mau membeberkan apa-apa saja jurus yang dilakukannya untuk dapat bernegosiasi dengan KKB.

"Tapi gak bisa saya sampaikan karena memang upaya itu, ada upaya bawah tanah, maupun upaya atas tanah," tutup Jokowi.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri membenarkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata pimpinan Egiaus Kogoya tak pernah meminta uang tebusan Rp5 milliar untuk pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mehrtens.

Telusuri berita news lainnya
