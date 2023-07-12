Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Serahkan Bansos dan KUR pada Orang Asli Papua

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:17 WIB
Wapres Serahkan Bansos dan KUR pada Orang Asli Papua
Wapres serahkan bansos pada orang asli Papua (Foto : Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengawali rangkaian kunjungan kerjanya di Tanah Papua, dengan menyerahkan bantuan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bagi Orang Asli Papua (OAP) di Mimika.

Wapres juga berkesempatan meninjau ruang kelas dan berinteraksi dengan pelajar OAP di Institut Pertambangan Nemangkawi, Jalan Frans Kaisepo 1 Mimika, Papua Tengah, Rabu (12/7/2023).

Sekira pukul 10.20 WIT, Wapres yang didampingi Ibu Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan tiba di Institut Pertambangan Nemangkawi dan langsung mendengarkan pemaparan tentang kegiatan sosial oleh Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Tony Wenas.

Tony Wenas memaparkan kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, di antaranya program beasiswa dan asrama bagi para siswa serta dukungan sarana kesehatan berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis.

Ia mengatakan Institut Pertambangan Nemangkawi berfokus menyiapkan tenaga terampil dari sumber daya manusia orang asli Papua.

“Institut Pertambangan Nemangkawi semacam Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan anak-anak Papua agar mereka siap menjadi tenaga terampil,” kata Tony.

Selanjutnya, Wapres meninjau ruang kelas dan berinteraksi dengan para pelajar OAP. Sebagai informasi, Institut Pertambangan Nemangkawi merupakan lembaga pendidikan milik PT. Freeport Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2003.

Topik Artikel :
KUR Bansos bpjs Maruf Amin Papua
