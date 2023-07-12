Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Hari Ke-76 Koperasi, Ganjar Pranowo Diteriaki Presiden

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:46 WIB
Hadiri Hari Ke-76 Koperasi, Ganjar Pranowo Diteriaki Presiden
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menghadiri Hari Ke-76 Koperasi (foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-76 di Tenis Indoor GBK Senayan Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).

Pantauan MNC Portal di lokasi, Ganjar Pranowo tiba sekitar Pukul 13.15 WIB. Ganjar tampak mengenakan pakaian batik lengan panjang berwarna coklat dan putih. Ia juga mengenakan selendang berwarna merah.

Saat tiba, Ganjar tampak didampingi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Teten Masduki.

Saat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Sri Untari menyebutkan sejumlah pejabat yang hadir salah satunya yakni Ganjar Pranowo, para undangan dari balkon kemudian riuh sembari bertepuk tangan.

"Ganjar Pranowo Presiden," teriak salah satu tamu dari balkon.

Ganjar tampak duduk bersebelahan dengan Teten Masduki dan Fadel Muhammad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156363/pemerintah-UzwY_large.jpg
Sahkan 80.068 Koperasi Merah Putih, Kemenkum: Lampaui Target Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/337/2909072/peran-strategis-koperasi-dalam-sejahterakan-masyarakat-indonesia-GhAQSJ1DcX.jpg
Peran Strategis Koperasi dalam Sejahterakan Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/337/2854477/peran-koperasi-diperlukan-untuk-cegah-kasus-investasi-bodong-9iEO6u51LG.jpg
Peran Koperasi Diperlukan untuk Cegah Kasus Investasi Bodong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/337/2845431/ganjar-pranowo-terima-penghargaan-sebagai-pembina-koperasi-andalan-EwIRo151lN.jpg
Ganjar Pranowo Terima Penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/337/2845278/ganjar-pranowo-koperasi-landasan-demokrasi-ekonomi-indonesia-pqIpZQvmkg.jpg
Ganjar Pranowo: Koperasi Landasan Demokrasi Ekonomi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/337/2845235/menkop-teten-ganjar-harapan-kemajuan-indonesia-wyN4N4IJWz.jpg
Menkop Teten: Ganjar Harapan Kemajuan Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement