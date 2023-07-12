Hadiri Hari Ke-76 Koperasi, Ganjar Pranowo Diteriaki Presiden

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-76 di Tenis Indoor GBK Senayan Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).

Pantauan MNC Portal di lokasi, Ganjar Pranowo tiba sekitar Pukul 13.15 WIB. Ganjar tampak mengenakan pakaian batik lengan panjang berwarna coklat dan putih. Ia juga mengenakan selendang berwarna merah.

Saat tiba, Ganjar tampak didampingi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Teten Masduki.

Saat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Sri Untari menyebutkan sejumlah pejabat yang hadir salah satunya yakni Ganjar Pranowo, para undangan dari balkon kemudian riuh sembari bertepuk tangan.

"Ganjar Pranowo Presiden," teriak salah satu tamu dari balkon.

Ganjar tampak duduk bersebelahan dengan Teten Masduki dan Fadel Muhammad.