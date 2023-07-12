Menkop Teten: Ganjar Harapan Kemajuan Indonesia

JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Teten Masduki menyebut Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo adalah harapan untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Teten Masduki dalam peringatan Hari Koperasi ke-76 di Tenis Indoor GBK Senayan Jakarta Pusat pada Rabu (12/7/2023) siang.

BACA JUGA: Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Pj Gubernur Jateng Pengganti Ganjar Pranowo

"Ekonomi indonesia yang 99,9 persen adalah usaha mikro, maka koperasi harus hadir mengkonsolidasi mereka," ujar Teten Masduki.

Teten juga berharap dan mendoakan Ganjar Pranowo yang menjadi harapan untuk kemajuan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera.

"Barang kali itu yang bisa saya sampaikan, saya yakin Pak Ganjar menjadi harapan kita untuk kemajuan Indonesia," kata Teten Masduki.

Usai sambutan, Teten Masduki langsung pergi dari panggung dan meninggalkan lokasi Tenis Indoor Senayan.