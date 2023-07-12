Pamit Beli Bedak, Pengantin Wanita Kabur saat Acara Resepsi Pernikahan

JAKARTA - Seorang pengantin wanita kabur saat hendak menjalani acara resepsi. Megawati Siburian hilang di hari resepsi pernikahannya di Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu 8 Juli 2023, viral di media sosial.

Berdasarkan informasi dari akun TikTok infosiantar, Rabu (12/7/2023). Pesta adat batak yang digelar suaminya, marga Sihombing pun akhirnya gagal terlaksana. Sementara undangan sudah tersebar, bahkan gedung Istana Kana sudah dipesan dan konsumsi sudah disiapkan.

Menurut keluarga pihak perempuan, Megawati pamit membeli bedak pada pukul 22.00 WIB, namun tak kunjung pulang, hingga waktu ditentukan untuk akad nikah.

Kedua orangtua perempuan dihadapan tamu undangan pun meminta maaf dan tertunduk malu. Mereka juga meminta maaf kepada pihak laki-laki atas tidak terpujinya anak perempuannya, adapun tuntutan ganti rugi dalam persiapan pernikahan ini akan digantikan pihak perempuan.