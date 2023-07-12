Soal Cawapres Ganjar di Pilpres 2024, Begini Kata Golkar

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Nurul Arifin mengatakan jika ketua umumnya yakni Airlangga Hartarto menjadi sosok Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang bisa bersanding dengan Ganjar Pranowo.

Airlangga, kata dia, cocok bersanding dengan Bacapres PDIP tersebut dikarenakan menguasai peta ekonomi. Namun, kata Nurul, Ia menyayangkan sikap Airlangga yang kurang genit memperlihatkan kemampuannya.

"Kekuatan bapak airlangga hartarto itu adalah pada kekuataan design ekonomi dan tidak membuat indonesia masuk ke dalam jurang krisis. Sayang bapak Airlangga ini tidak genit," ujar Nurul di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).

Nurul melanjutkan, sosok pemimpin bukanlah sosok yang 'diinginkan' masyarakat. Namun, sosok yang saat ini 'dibutuhkan'.

"Misalnya yang dibutuhkan sama Mas Ganjar itu apa namanya design masalah ekonomi, ya mestinya dengan Pak Airlangga Hartarto," bebernya.

"Nah, itu yang mestinya orang melihatnya kesitu, program dan kebijakan kandidat," ucap dia.