Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Mantan Pacar Anggi Anggraeni Menangis Ngaku Tak Punya Uang Saat Diminta Mengganti Biaya Pernikahan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:26 WIB
Heboh Mantan Pacar Anggi Anggraeni Menangis Ngaku Tak Punya Uang Saat Diminta Mengganti Biaya Pernikahan
Anggi Anggraeni (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Heboh mantan pacar Anggi Angraeni menangis ngaku tak punya uang saat diminta mengganti biaya pernikahan menarik untuk diulas. Kisah cinta Anggi Anggraeni, Fahmi Husaeni, dan Adriaman Lase kini berbuntut panjang.

Anggi Anggraeni sebelumnya dikabarkan menghilang setelah melakukan akad nikah dengan Fahmi Husaeni. Selama 12 hari, Anggi Anggraeni rupanya pergi menemui sang mantan kekasih, Adriaman Lase. Tak terima atas kejadian tersebut, Fahmi Husaeni akhirnya meminta agar pihak Anggi dan Adriaman mengganti biaya pernikahan yang telah ia keluarkan.

Namun, mantan pacar Anggi Anggraeni menangis ngaku tak punya uang saat diminta mengganti biaya pernikahan yang telah dikeluarkan oleh Fahmi.

Dalam kanal Youtube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, Fahmi mengungkapkan jika ia memang meminta ganti rugi atas biaya pernikahan antara dirinya dan Anggi Anggraeni. Fahmi pun sudah mengutarakan niatnya dihadapan keluarga Anggi dan Adriaman Lase.

"Apa yang saya keluarkan dikembalikan ajah, engga minta lebih," jelas Fahmi Husaeni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160186/menikah-105s_large.jpg
Kisah Tersangka dan Korban di Kolaka Utara, Menikah di Tengah Kasus Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038437/seorang-wanita-rencanakan-pernikahan-hantu-dengan-mendiang-pacarnya-demi-menghibur-sang-ibu-yang-berduka-kx1fPPjhSm.jpg
Seorang Wanita Rencanakan Pernikahan Hantu dengan Mendiang Pacarnya Demi Menghibur Sang Ibu yang Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/18/3028256/3-pria-bersenjata-serang-penikahan-ala-turki-1-orang-tewas-dan-wanita-hamil-terluka-y9XTjVczwX.jpg
3 Pria Bersenjata Serang Penikahan Ala Turki, 1 Orang Tewas dan Wanita Hamil Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/519/3026581/ditahan-karena-mencuri-pria-bojonegoro-menikahi-gadis-pujaan-hatinya-di-penjara-Crc3h6Btbf.jpg
Ditahan karena Mencuri, Pria Bojonegoro Menikahi Gadis Pujaan Hatinya di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/337/3019451/menko-pmk-pernikahan-jangan-menambah-keluarga-miskin-baru-ijmychzEyS.jpg
Menko PMK: Pernikahan Jangan Menambah Keluarga Miskin Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement