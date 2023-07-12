Heboh Mantan Pacar Anggi Anggraeni Menangis Ngaku Tak Punya Uang Saat Diminta Mengganti Biaya Pernikahan

JAKARTA- Heboh mantan pacar Anggi Angraeni menangis ngaku tak punya uang saat diminta mengganti biaya pernikahan menarik untuk diulas. Kisah cinta Anggi Anggraeni, Fahmi Husaeni, dan Adriaman Lase kini berbuntut panjang.
Anggi Anggraeni sebelumnya dikabarkan menghilang setelah melakukan akad nikah dengan Fahmi Husaeni. Selama 12 hari, Anggi Anggraeni rupanya pergi menemui sang mantan kekasih, Adriaman Lase. Tak terima atas kejadian tersebut, Fahmi Husaeni akhirnya meminta agar pihak Anggi dan Adriaman mengganti biaya pernikahan yang telah ia keluarkan.
Namun, mantan pacar Anggi Anggraeni menangis ngaku tak punya uang saat diminta mengganti biaya pernikahan yang telah dikeluarkan oleh Fahmi.
Dalam kanal Youtube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, Fahmi mengungkapkan jika ia memang meminta ganti rugi atas biaya pernikahan antara dirinya dan Anggi Anggraeni. Fahmi pun sudah mengutarakan niatnya dihadapan keluarga Anggi dan Adriaman Lase.
"Apa yang saya keluarkan dikembalikan ajah, engga minta lebih," jelas Fahmi Husaeni.