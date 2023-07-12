Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Pastikan Pembangunan Istana di IKN Berjalan Sesuai Rencana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:28 WIB
Jokowi Pastikan Pembangunan Istana di IKN Berjalan Sesuai Rencana
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), utamanya Istana Kepresidenan, berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau langsung pembuatan bilah-bilang sayap garuda Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Workshop Siluet Nyoman Nuarta yang terletak di NuArt Sculpture Park, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 12 Juli 2023.

"Saya datang ke pabriknya Pak Nyoman Nuarta untuk memastikan bahwa pembangunan IKN, utamanya Istana Kepresidenan, itu berjalan sesuai dengan waktu, sehingga saya cek di sini semuanya, insyaallah berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah kita targetkan," ujar Presiden dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Presiden menyebut peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung sejumlah proses pembuatan bilah-bilah yang berbahan dasar kuningan, mulai dari pengelasan, laser, hingga pewarnaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035653/wamenag-hijrah-ke-ikn-wujud-kemajuan-bangsa-dan-negara-zcHgr3ZIzU.jpg
Wamenag: Hijrah ke IKN Wujud Kemajuan Bangsa dan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/337/3035046/investor-bisa-kuasai-lahan-ikn-190-tahun-jokowi-itu-sesuai-undang-undang-LGHiDQO2ed.jpg
Investor Bisa Kuasai Lahan IKN 190 Tahun, Jokowi : Itu Sesuai Undang-Undang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032506/tni-au-siap-pasang-radar-militer-hingga-pesawat-jaga-ikn-EVRxNYaGEh.jpg
TNI AU Siap Pasang Radar Militer hingga Pesawat Jaga IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032424/radar-canggih-buatan-prancis-dan-senjata-pertahanan-udara-akan-jaga-wilayah-udara-ikn-3xFLRaCXM9.jpg
Radar Canggih Buatan Prancis dan Senjata Pertahanan Udara Akan Jaga Wilayah Udara IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/340/3027736/soal-ikn-pemerintah-kembali-tegaskan-untuk-pemerataan-pembangunan-WCcWa3oQo3.jpg
Soal IKN, Pemerintah Kembali Tegaskan untuk Pemerataan Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/340/3026346/raja-juli-waktu-tempuh-ikn-balikpapan-makin-singkat-Bv8xH9Keym.jpg
Raja Juli: Waktu Tempuh IKN-Balikpapan Makin Singkat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement