Panglima Yudo Margono Minta Pemda Manfaatkan Prajurit TNI di Daerah untuk Bantu Program Desa

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta agar pemerintah daerah (Pemda) dapat memanfaatkan prajurit TNI untuk memperkuat dan membangun program desa.

Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi nasional yang merupakan kick off pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan (P3PD) Tahun 2023.

Yudo menegaskan bahwa TNI siap terlibat jika ada program desa yang membutuhkan bantuan TNI, hal tersebut dapat komunikasikan dengan satuan komando kewilayahan (Satkowil), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) dan Bintara Pembina Potensi Dirgantara (Babinpotdirga) yang ada di lapangan.

"Saya menjamin TNI akan menjadi pengayom dan selalu membantu masyarakat karena TNI harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, ini yang selalu menjadi komitmen saya dimanapun TNI berada harus membawa manfaat," kata Yudo di hadapan 600 peserta rapat di Puri Agung Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 11 Juli 2023.

Yudo menjelaskan, hampir semua wilayah sudah tercover, baik dari wilayah yang terkecil para Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga. Kemudian yang lebih besar yakni di kabupaten ada Dandim dan Danrem, di provinsi pun ada Pangdam dan juga satuan-satuan kewilayahan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Silakan ini manfaatkan, silahkan ajak mereka bekerja sama karena kami memiliki perangkat alutsista, jangan malah ada sekat pada mereka justru ajak mereka untuk membangun desa dan saya yakin dengan kebersamaan pemerintah aparat desa dengan TNI-Polri, saya yakin kemajuan desa, kesejahteraan dan keamanan masyarakat akan selalu terjaga," ucapnya.