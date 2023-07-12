Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,3 Guncang Kodi Sumba Barat Daya NTT

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:48 WIB
Gempa M5,3 Guncang Kodi Sumba Barat Daya NTT
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Kodi Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 12 Juli 2023, pukul 15.39 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa berada di 50 km barat daya Kodi Sumba Barat Daya NTT pada koordinat 10.01 Lintang Selatan – 118.81 Bujur Timur.

“Gempa Magnitudo: 5.3, Kedalaman: 10 km, 12 Jul 2023 15:39:35 WIB, Koordinat: 10.01 LS-118.81 BT (50 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT)," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG meminta masyarakat untuk hati-hati terhadap gempa susulan. “Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” tutupnya.

(Awaludin)

      
