Gempa M5,3 Guncang Kodi Sumba NTT, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Kodi Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 12 Juli 2023, pukul 15.39 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 50 km barat daya Kodi Sumba Barat Daya NTT pada koordinat 10.01 Lintang Selatan – 118.81 Bujur Timur.

"Tidak berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG meminta masyarakat untuk hati-hati terhadap gempa susulan. “Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” tutupnya.

(Awaludin)